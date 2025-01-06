'У врагов нет шансов': в ССО показали, как рейнджеры прореживают ряды врага на Курщине. Видео

Бойцы Сил специальных операций комплексно уничтожают врагов на территории Курской области РФ. Во время одной из боевых задач защитники зачистили позиции российских и северокорейских войск, нанеся им потери.

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Видео опубликовано в официальных соцсетях ССО. Там отметили, что операцию, зафиксированную на кадрах, провели после тщательной подготовки.

"Снайперы, инженеры, артиллеристы и пилоты дронов, а также рейнджеры 6-го полка ежедневно уничтожают врагов и их технику в Курской области РФ", – говорится в подписи к ролику.

На кадрах показана боевая работа групп 6-го полка "Рейнджер" ССО, досрочно завершившая бесславный путь многих военных из рядов ВС РФ и армии КНДР.

"У врагов нет шансов, когда вблизи рейнджеры ССО", – добавили защитники.

В то же время подчеркнули, что таким операциям всегда предшествует постоянная и тщательная подготовка, четкая планировка, молниеносная внезапность, крепкое братство и несокрушимый боевой дух.

"Все это враги чувствуют на себе ежедневно. Приятного просмотра, а мы работаем дальше! – подытожили в ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, замкомандира батальона беспилотных систем 36-й ОБМП на псевдо "Вульф" рассказал, что солдаты КНДР становятся легкой добычей для украинских дронов на Курщине. По его словам, это потому, что северокорейские военные еще не знают специфику дроновой войны.

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