На Курщине взяли в плен военного РФ, причастного к расстрелу украинских пленных: теперь жалуется на командование. Видео

Воины Сил обороны Украины захватили в плен оккупанта на Курщине, причастного к расстрелу украинских военнопленных. Евгений Уланцов из 40-й бригады морской пехоты ВС РФ, которому всего 21 год, сказал, что хотел служить медиком, но его бросили "на мясо". Расстреливать пленных, по его словам, приказывают российские командиры.

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О пленении Уланцова сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он также опубликовал видео допроса пленника.

Рядовой, старший стрелок Уланцов Евгений Николаевич рассказал, что приехал воевать против Украины из российского Новосибирска.

Дата рождения – 4 июля 2003 года. Служит в 40-й ОБМП ВС РФ, первая бригада, первый батальон, первый взвод.

Контракт подписал только 10 декабря 2024 года.

"Мы с другом общались, он может с командиром договориться за меня, то, что у меня есть корочка, медицинское образование, что я пойду медиком. А меня тупо кинули на мясо после того, как мы докладывали, что у нас раненые, двухсотые. Они просто говорили: "Сидите на месте, никуда не суйтесь. К вам придет подмога, вас эвакуируют". Этой подмоги не было", – пожаловался оккупант.

Уланцов принимал участие в расстреле украинских военнопленных – по его словам, именно командиры отдают соответствующие приказы.

Пленный также подтвердил тот факт, что это целенаправленная российская политика, рассказал Цаплиенко.

"Увидел двоих украинских военнослужащих, он им крикнул: "Бросьте оружие". Они, у кого было, бросили. Я связывался с командиром, докладывал, что тут двое украинских служащих. И командир, наверное в этом кипише, то, что все орут, не разобрал моих слов и сказал открывать огонь", – признался во время допроса Уланцов.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января оккупанты расстреляли троих украинских военнопленных на Времовском направлении в Донецкой области, близ Нескучного. Воины ВСУ добровольно сдались в плен, но военные преступники связали их и убили выстрелами в затылок.

В ГУР 6 января обнародовали перехваченный разговор россиян, в котором командир одного из подразделений отдает преступный приказ убить пленного украинского воина со словами: "Обнули его". Известно, что оккупант служит в 60-й отдельной мотострелковой бригаде 5-й армии ВС РФ.

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