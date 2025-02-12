На Лиманском направлении россияне возобновили механизированные атаки: ВСУ отразили штурм. Видео

На Лиманском направлении 10 февраля российские оккупационные войска после продолжительной паузы провели механизированный штурм. Враг атаковал позиции Сил обороны несколькими боевыми машинами пехоты, однако получил отпор.

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Этот штурм, а затем и еще один был успешно отражен несколькими подразделениями ВСУ. Об этом "Суспільному" 11 февраля рассказал начальник отделения коммуникаций 60 отдельной механизированной бригады Максим Билоусов.

"Тяжелая бронированная техника, давно не было. Появилась вот вчера. Этот механизированный штурм был отбит. Это было сделано и благодаря пехоте, батальону беспилотных систем, артиллерии. Они задействовали несколько единиц боевых машин пехоты. И соответственно забросили поближе к нам свою живую силу. Схема не меняется, они как можно больше людей забрасывают к нам, а после этого пытаются штурмовать наши огневые точки", – сказал он.

В тот же день войска РФ попытались штурмовать наши позиции уже на мотоциклах, однако успеха также не имели.

Билоусов добавил, что на Лиманском направлении российская армия начала чаще применять управляемые авиационные бомбы, авиаударов стало ощутимо больше.

По его словам, на этом участке фронта задействовано около двух дивизий российских военных. "То есть там огромная куча материала для "мясных штурмов", – сказал военный. Он добавил, что РФ не уменьшает давление в зоне ответственности бригады.

То, как наши защитники отражали механизированный штурм врага, показали в ОСУО "Хортица".

"В результате – по бронетехнике нанесено огненное поражение и уничтожено, также уничтожены остатки вражеского десанта", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении украинские воины уничтожили редкий корабельный бомбомет противника "Смерч-2". Это вооружение разрабатывалось и применялось для уничтожения торпед и подводных кораблей вражеской армии.

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