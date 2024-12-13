'На линию разграничения выйдут миротворцы НАТО': эксперт оценил реалистичность отправки в Украину военных Франции и Польши

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке в Украину 40 тысяч миротворцев по состоянию на данный момент не является реалистическим предложением. Российский диктатор Путин не согласится на переговоры или прекращение боевых действий, если на линию разграничения выйдут миротворцы НАТО.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Эксперт предположил, что Макрон, возможно, рассчитывает на то, что его предложения останутся просто смелым шагом, и он будет выглядеть инициатором и миротворцем.

Однако то, что Макрон запускает серьезную дискуссию внутри Альянса о помощи Украине, очень позитивный момент.

"На сегодняшний день это нереалистическое предложение. Как будет впоследствии – увидим. Одно из условий Путина – капитуляция Украины, демилитаризация Украины, непродвижение НАТО на восток и т.д. Макрон предлагает четыре бригады французские, одну польскую, если я правильно помню. Они являются членами Альянса, то есть на линию разграничения выходят миротворцы НАТО. Как вы думаете, отреагирует Путин? По состоянию на данный момент я не вижу такой реализации", – сказал Лакийчук.

Однако, считает эксперт, если все же идея Макрона будет приближаться к реализации, возможно, к ней будут приобщаться и другие страны. Потенциально такие страны в Европе есть, но сейчас дискуссия слишком на теоретическом уровне.

"Хотя все начинается с теории. Когда полгода назад Макрон допускал присутствие в Украине французских военных, его на уровне Альянса почти поднимали на смех. Прошло полгода и уже к этому предложению относятся вполне серьезно. Не положительно, но серьезно. Это уже совсем другой уровень диалога. По меньшей мере, внутриевропейский", – добавил он,

Как сообщал OBOZ.UA:

– Макрон посетил Польшу для обсуждения плана европейской миротворческой миссии. Эксперт Французского института международных отношений (IFRI), работающий над проектом миссии, сказала, что миссия может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Польша может взять на себя командование одной из них.

– В то же время в Польше идею Макрона не поддержали. Глава МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава не рассматривает отправление войск в Украину.

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