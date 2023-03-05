На Луганщине оккупанты стали срочно ставить на военный учет 17-летних

На оккупированных территориях Луганщины захватчики срочно ставят на воинский учет подростков 2006 года рождения. Соответствующие комиссии уже работают, им велено выполнить задачу до 31 марта.

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Таким образом, рожденных в 2006 году в 2024-м планируют бросить на передовую вместо кадровой армии РФ. Об этом 5 марта рассказали в Луганской областной военной администрации.

Как отмечается, также оккупанты продолжают вручать повестки гражданам старшего возраста, которые не состоят, но "обязаны" состоять на воинском учете.

Кроме того, ужесточен розыск "уклонистов". Согласно запросам от оккупационных военкоматов их будут задерживать и сразу доставлять в пункты призыва.

В Луганской ОВА отметили, что в РФ уменьшили с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт на прохождение военной службы для иностранцев. Это позволит скорее закрыть проблемные места врага гражданами других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным росСМИ, с начала "частичной мобилизации" в РФ на фронт в Украину отправили более 527 тысяч человек, хотя Путин утверждал о 318 тысячах мобилизованных.

На днях родные "мобиков" из Иркутской области, полк которых был разбит под Авдеевкой, записали новое обращение к Путину. Жены и сестры оккупантов попросили "спасти тех, кого еще можно".