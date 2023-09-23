На Львовщине 18-летний водитель въехал в ограждение, авто перевернулось: есть погибший и травмированные. Фото

В селе Раловка Самборского района Львовской области легковушка Fiat Stilo попала в ДТП. Погиб 18-летний пассажир машины, еще четыре человека (среди которых два несовершеннолетних) госпитализированы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 сентября около 21:00 на автодороге "Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый". Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Предварительно, за рулем машины находился 18-летний парень. Он ехал в сторону Самбора.

Авто выехало на встречку, влетело в ограждение и перевернулось на крышу.

Пресс-служба заявила: на месте аварии погиб 18-летний местный житель, пассажир Fiat Stilo. Еще трое пассажиров (15, 17 и 19 лет), все жители района, а также водитель получили травмы разной степени тяжести. Скорая помощь отвезла пострадавших в больницу.

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По данным "Варта1", транспортное средство зацепило нежилое помещение. На фото с места инцидента видно, что легковушка сильно побита.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Киеве 21 сентября столкнулись автомобили Skoda и Ford. В результате ДТП одна из машин врезалась в металлическое ограждение, а другая несколько раз перевернулась.

– Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. В столичной патрульной полиции рассказали, что виновнику происшествия выписали штраф.

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