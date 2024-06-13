На Львовщине мужчина отказался от мобилизации, потому что 'не готов служить': какое решение принял суд

Во Львовской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации после получения боевой повестки. Он признал свою вину и заявил, что просто не готов служить.

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Представители же Фемиды решили лишить его воли на срок до трех лет. Как передает ТСН.ua, такое решение принял Бродовский районный суд.

Согласно материалам дела, в 2023 году жителя региона сочли пригодным к мобилизации. В июле ему он получил повестку на отправку в боевую часть, однако тот проигнорировал ее.

На суде мужчина вину признал. Пояснил, что представители ТЦК вручили ему повестку 20.07.2023 года, а на следующий день "он похоронил своего отца, после смерти которого его мать осталась одна".

Так, признался гражданин, он не желает служить а ВСУ, потому что не готов. Также говорил: хотя у его матери есть еще два сына, именно "он единственный, кто за ней ухаживает". На суде женщина подтвердила слова сына.

Суд же, проанализировав материалы дела, признал этого гражданина виновным по статье 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) и приговорил к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Волыни после получения боевой повестки отказался от службы, сославшись на свои религиозные убеждения. И хотя он в марте 2022 года был исключен из "Свидетелей Иеговы" из-за неоднократных нарушений норм морали, фигурант уверял, что хочет туда вернуться.

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