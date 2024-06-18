На Львовщине напали на сотрудника ТЦК: у пострадавшего черепно-мозговая травма, злоумышленник задержан

Во Львовской области напали на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки и нанесли ему травмы. Инцидент произошел в понедельник, 17 июня в городе Яворов.

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Об этом сообщил в соцсетях Львовский областной ТЦК и СП. У военного, на которого совершили нападение, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По информации ТЦК, на военного Юрия напали на одной из улиц города, когда он "выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии". Напавший ударил его по голове тяжелым тупым предметом.

Юрия доставили в местную больницу.

"Закрытая черепно-мозговая травма" – такое врачебное заключение написали в документе, выданном солдату Юрию сегодня. Эту травму он получил при исполнении своих служебных обязанностей в Яворове, Львовской области", – говорится в сообщении.

Юрия перевели на службу в РТЦК и СП в результате полученных травм на линии фронта в Николаевской области. В частности, у него боевые осколочные ранения, ожоги лица и частичная потеря слуха.

"В марте 2022 года его пытались убить россияне, враги и оккупанты. В июне 2024 года он пострадал уже от своих, украинцев, земляков. Если вы дочитали до этого момента и не понимаете, в чем дело – мы объясним. В результате травм, полученных на линии фронта Юрия перевели на службу в РТЦК и СП города Яворова", – рассказали в ТЦК.

Отмечается, что напавшего уже нашли и задержали. Он будет отвечать по закону.

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