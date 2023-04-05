'На меня посыпался потолок': подросток из Бахмута рассказал свою историю музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

16-летний Роман Кендзюра чуть не погиб в собственной комнате: парень и его семья спали, когда в их дом в Бахмуте попал снаряд. Посыпались потолок и крыша: Роман получил травмы головы и руки. Ему удалось выжить и выбраться из-под завалов. Свою историю парень доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Сначала Рому госпитализировали в Краматорскую больницу — с минно-взрывной травмой правой кисти, открытым косым переломом двух пальцев и дефектами кожи. Затем парня принял Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова.

"В феврале 17 числа в 2:30 ночи... Я на тот момент уже спал. И был прилет. Я не помню, но родственники говорили, что я сам выбрался и говорил, что сейчас отрублюсь. Мне оказали первую помощь и вывезли в Краматорск", - вспоминает Роман.

На него посыпались доски и штукатурка с потолка, шифер с крыши. В доме тогда же были мама, папа и две бабушки, одна из них 80-летняя. Рома говорит: "Хорошо, что пострадала не она, а я". На помощь пришли военные: связались по рации, чтобы за раненым парнем приехали медики. Из-за нагретого обломка ракеты загорелась деревянная крыша — и дом выгорел дотла.

"Маме было очень больно и страшно уезжать из своего дома: она столько сил потратила и теперь дома нет полностью. Осталась только коробочка из кирпича. В Бахмуте лучше сейчас не находиться, ведь в любой момент может прилететь", - делится Роман. Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Ромы вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 000 историй.

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