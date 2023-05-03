На месте взрыва была найдена наклейка с логотипом: стало известно, кого россияне подозревают в подрыве поездов на Брянщине

В РФ подозревают в подрыве поездов в Брянщине Российский добровольческий корпус (РДК). На столбе возле места взрыва на железной дороге якобы обнаружили наклейку с логотипом этого военного подразделения ВСУ.

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Об этом пишут российские СМИ. По словам пропагандистов, таким образом РДК оставил "послание" после того, как устроил "бавовну".

Бойцов Российского добровольческого корпуса также обвинили "в нападении на две деревни в Брянской области в начале марта 2023 года".

Вместе с тем, пропагандисты констатируют, что в РФ не смогли задержать ни одного "диверсанта" после взрыва на железной дороге.

"В области был введен план "Перехват". К поискам диверсантов были привлечены 400 сотрудников разных служб, а также кинологи с собаками и два беспилотника, однако результатов это пока не принесло", – говорится в сообщении РосСМИ.

Напомним, что 2 мая, в Брянской области РФ снова сошел с рельсов поезд с топливом, опрокинулись локомотив и 20 вагонов. Горючее предназначалось для оккупационной русской армии. Причиной произошедшего на перегоне Снежецка – Белые Берега инцидента стал подрыв железнодорожного полотна.

Российский добровольческий корпус – военное подразделение Вооруженных сил Украины было сформировано в августе 2022 года для защиты нашей страны от российского вторжения. РДК входит в Интернациональный легион ТРО Украины.

Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, проживающих на территории Украины и других европейских стран.

Бойцы РДК не только защищают Украину от российских оккупантов, но и активно работают над освобождением самой России от режима ее кровавого диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля бойцы Российского добровольческого корпуса провели обучение в Брянской области и пообщались там с местными жителями.