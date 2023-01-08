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На некоторых участках наступают ВСУ, на некоторых – враг: в Минобороны рассказали о ситуации на востоке Украины

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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На некоторых участках наступают ВСУ, на некоторых – враг: в Минобороны рассказали о ситуации на востоке Украины

Ситуация на восточном фронте остается сложной. На некоторых участках на Донетчине украинские воины понемногу продвигаются вперед, на других наступают вражеские войска.

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Тяжелые бои сейчас идут в районе города Соледар. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сконцентрировали они там немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт", – отметила Маляр.

В частности, тяжелые бои сейчас идут за город Соледар.

На некоторых участках наступают ВСУ, на некоторых – враг: в Минобороны рассказали о ситуации на востоке Украины

"Большая часть нашей армии на сегодняшний день – это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, поэтому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели – сохранить государство и победить", – заявила Маляр.

На некоторых участках наступают ВСУ, на некоторых – враг: в Минобороны рассказали о ситуации на востоке Украины

Напомним, ранее в Минобороны констатировали, что Кремль не изменил своих планов и в дальнейшем будет пытаться силовым путем принудить Украину к переговорам.

По данным украинской разведки, для повышения эффективности применения войск враг в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточить основные усилия противник намерен на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная являются ключевыми направлениями на фронте сейчас, оккупанты не оставили там уже ничего живого.

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