На Николаевщине вследствие падения обломков сбитых дронов произошел пожар на складах. Фото и видео

На Николаевщине в ночь на 2 июня вследствие падения обломков сбитых "Шахедов" загорелись складские помещения промышленного предприятия. Спасатели потушили пожар на площади площадью 1500 квадратных метров, к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом утром сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Также были опубликованы фото и видео с места происшествия.

Отмечается, что пожар произошел в Куцурубской громаде Николаевского района.

По состоянию на 08:40 пожар был ликвидирован подразделением ГСЧС площадью 1500 кв. м.

"К тушению привлекалось десять пожарных и две единицы техники, дополнительно осуществлялся подвоз воды четырьмя водовозками частного сельскохозяйственного предприятия", – сообщили в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что 1 июня по Куцурубской громаде в 15:50 и 18:00 враг наносил артиллерийские удары.

В селе Ивановка загорелась трава на территории спортивной площадки школы.

Пожар оперативно ликвидировали чрезвычайники, пострадавших нет, рассказали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, силы украинской ПВО в ночь на 2 июня отбили очередную атаку РФ "Шахедами". Все 25 БПЛА были уничтожены. Оккупанты запускали ударные дроны с юга курсом на северо-запад, последний беспилотник был сбит на Винниччине.

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