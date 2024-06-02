Силы ПВО сбили 24 из 25 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 июня отбили очередную российскую атаку дронов-камикадзе, уничтожив 24 Shahed-131/136. Войска страны-агрессора в общем запустили их с юга курсом на северо-запад.

Кроме этого, враг нанес удары двумя ракетами. О результатах работы ПВО рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, российские войска атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К" из временно оккупированного Крыма в направлении Харьковской области, а также зенитной управляемой ракетой С-300 из захваченных районов Донетчины. А 25 ударных дронов военные преступники выпустили из мыса Чауда (Крым), районов городов Ейск и Приморско-Ахтарск (РФ).

Отбивали массированную атаку истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны. Также защитники неба привлекали средства радиоэлектронной борьбы.

В течение ночи воины ПВО сбили 24 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областях.

По данным Днепропетровской ОВА, накануне вечером защитники неба сбили российскую крылатую ракету в Криворожском районе, а около полуночи – два "Шахеда на Никопольщине. Люди не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 1 июня силы ПВО уничтожили 81 из ста вражеских целей в небе ряда регионов: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре "Калибра", одну "Искандер-К" и 46 дронов типа Shahed-131/136. Враг атаковал энергетические объекты в пяти регионах.

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