На Одесщине задержали 'рекордную' группу мужчин, которые собирались незаконно пересечь границу. Фото и видео

В Украине ликвидировали еще один канал незаконной переправки мужчин военнообязанного возраста через границу. Во время спецоперации задержали 47 уклонистов, уплативших за нелегальный "трансфер" от $5-18,5 тыс. с одного.

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Это произошло в селе Обжили Подольского района Одесщины. О событии 24 июня сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, публикуя также видео.

Отмечается, что правоохранители остановили целый "кортеж" из четырех микроавтобусов вместе с сопровождающим внедорожником с водителем и пассажиром. Так фигуранты уголовного дела пытались доставить на госграницу 47 мужчин призывного возраста из Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Уже установлено, что "клиентов" дельцы подыскивали с помощью каналов и аккаунтов в Telegram. Желающие перечисляли им деньги на разные криптогаманцы. Цена услуги составляла от $5000 до 18,5 тыс. с одного человека.

Некоторые доверчивые пользователи услуг платили сразу, а некоторые успели заплатить аванс в половину стоимости заявленной суммы. В то же время никаких гарантий от незаконных перевозчиков у них не было. Бусы не были приспособлены для перевозки – мужчины ехали на матрасах, прямо на полу, около 100 км", – рассказали в ГПСУ.

Операцию по разоблачению нелегальной схемы провели сотрудники Подольского отряда совместно с оперативниками Южного регионального управления ГПСУ, сотрудниками СБУ и следователями ДБР под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры. Мероприятия проводились в рамках открытого уголовного производства по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В настоящее время в деле продолжаются следственные действия. Правоохранители изъяли все транспортные средства и предметы, которые могут стать доказательством противоправной деятельности.

Организатору и пособникам вручили подозрения по статье УКУ. А относительно "клиентов" незаконного путешествия составили только протоколы об административных правонарушениях за 204-1 КУоАП. Все дела направлены в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье тоже задержали группу уклонистов, которые, воспользовавшись услугами переправителей и заплатив по $8-11 тыс., надеялись попасть в Венгрию. В нелегальный "бизнес" по переправке людей за границу были привлечены даже подростки.

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