На оккупированной части Херсонщины 'администрация' захватчиков забирает землю у людей, не получивших гражданство РФ

В селах временно оккупированной части Херсонской области российская "администрация" забирает землю у людей, не получивших гражданство страны-агрессора. На собственность украинцев претендуют приезжие – россияне, осетины и не только.

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Захватчики применяют к гражданам давление. Об этом сообщило движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".

Отмечается, что оккупанты давят на местное население относительно срочной необходимости оформить их землю в оккупационных так называемых органах власти, иначе угрожают отобрать ее в коммунальную собственность.

Чтобы доказать право владения землей, человек вынужден предоставить оккупантам российский паспорт и российский страховой номер (СНИЛС).

"Этим вопросом занимается "землеустроитель", и он заявил, что без российского паспорта и СНИЛС, которые нужно предъявить очно в их оккупационных органах, паи не будут считаться вашими", – рассказала активист движения "Жовта стрічка".

Она подчеркнула, что выехавшие с оккупированных территорий украинцы никак не могут защитить свою землю от оккупантов и тех, кому они ее отдадут.

"В Геническе уже очень много приехавших – россияне, адыгейцы, осетины", – добавила активист.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне на временно оккупированных территориях Донецкой области заставляют медицинских работников получать паспорта РФ. В частности, все прибавки к заработной плате они начисляют только людям с российским гражданством.

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