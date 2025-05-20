На оккупированной части Украины начался новый виток охоты на призывников и беглецов: уже подключились и ФСБшники

На территории России после длительного тестового периода заработал реестр электронных повесток. К сожалению, это коснулось и оккупированной территории Украины. О том, чем это грозит местным жителям, как они пытаются избежать превращения в военных преступников и о новых облавах в оккупации – читайте в материале OBOZ.UA.

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"Реестр скоро перекроет кислород"

Первая информация о якобы заработавшем реестре повесток, через который кремлевский режим собирается отправлять россиян и жителей оккупированной территории Украины, подвергшихся насильственной паспортизации, умирать на войне, появилась 10-11 мая.

Сайт реестрповесток.рф обновился: исчезло упоминание о тестовом режиме, появились личный кабинет и возможность заказать выписку.

Однако российские правозащитники объяснили, что это создает ложное ощущение того, что "реестр уже работает" и нужно срочно удалять Госуслуги, заходить в реестр, проверять себя или, наоборот, не делать ничего и надеяться, что "вдруг пронесет".

"Это заблуждение. Выписки можно запросить, но они пустые или содержат только те данные, которые человек сам ввел. Никаких автоматических ограничений или электронных повесток через этот сайт пока не действует", – сообщили в российском правозащитном движении "Идите лесом", которое помогает уклониться от мобилизации в армию страны-агрессора.

Тем не менее в РФ электронные повестки уже присылают через другие госресурсы. И не важно, прочитал человек ее или нет – она считается врученной уже через 7 дней (такие изменения были внесены в российский закон "О воинской обязанности"). В случае неявки в течение 20 дней в военкомат призывнику светит штраф и прочие "приятности": он не сможет распоряжаться недвижимостью, регистрировать транспортное средство и многое другое.

Все это действует и на оккупированной Россией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, жителей которых вынуждали получать российские паспорта.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, пока что там не сталкивались с электронными повестками.

"Однако в том, что это произойдет, сомнений нет. Больше всего возмущены, конечно, коллаборанты, которые надеялись, что их за определенные "заслуги" перед оккупантами никто не тронет. Но если вопрос в военкомате они могли решить, то пришедшую автоматически повестку они проигнорировать уже не смогут. Сейчас ноют, что реестр перекроет им кислород", – рассказал нам житель Мелитопольского района.

Массовый "исход"

Самой же большой проблемой на оккупированной территории считают запрет на выезд из России после получения повестки. Причем тут особенно показателен пример той части Донецкой области, которая была оккупирована еще с 2014 года.

За этот период в захваченном регионе успело вырасти поколение тех, кто уже не просто не помнит Украину, а считает ее врагом. Тем не менее служить, а вернее – умирать за "новую родину", они не особо хотят.

По словам жительницы Донецка, многие местные жители, несмотря на свои пророссийские взгляды, отправили своих сыновей призывного возраста за границу.

"Понятное дело, что через территорию РФ – иначе тут не выехать. Причем особым везением считается наличие украинских документов: с ними намного проще попасть в европейские страны и устроиться на работу. Так что тут ругают Европу, но одновременно цинично пользуются ее благами", – рассказала дончанка.

По ее словам, процесс выезда продолжается до сих пор: "Некоторые затянули с ним, собирали деньги, но ситуация уже массовая. Уезжают и мужчины среднего возраста. Знаю, что сосед поехал работать нелегально в Россию, но в итоге перебрался в Армению. Теперь же собирается еще дальше, так как боится, что его найдут".

Бояться, конечно, есть чего. Поток гробов в Донецк и другие оккупированные населенные пункты идет полным ходом.

"Давно не секрет, что именно местных жителей российские командиры первыми пускают в расход. Это ситуация не одного дня", – рассказал собеседник OBOZ.UA в контрразведке.

Тем временем на оккупированной части Донецкой области начался новый виток облав на тех, кто самовольно оставил службу в армии страны-агрессора. А счет им, по некоторым данным, идет уже на десятки тысяч.

В местных группах и Telegram-каналах сообщают о новых облавах, которые якобы "не прекратятся до зимы". Причем помимо вояк теперь в рейдах участвуют и ФСБшники.

"Видимо, ситуация с нехваткой "мяса" настолько серьезная, что столько ресурсов тратится на возвращение СОЧ (самовольно оставивших часть). Так что прячьтесь тщательнее", – написал житель оккупированной Горловки.

Самое интересное, что среди таких беглецов очень много тех, кто ждал Россию и добровольно пошел воевать на стороне оккупантов. Но прозрение далось высокой ценой: "русский мир" хочет забрать самое ценное – жизнь.