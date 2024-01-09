На оккупированной Херсонщине украинцев, принявших паспорта РФ, поставят на военный учет. Документ

Во временно оккупированной части Херсонщины украинцы, променявшие свое гражданство на русское, получили "подарок" под Новый год. Так называемый губернатор Владимир Сальдо поставил на военный учет всех граждан РФ, проживающих на территории области.

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Об этом сообщил автор Telegram-канала "Досье Шпиона ". Он также обнародовал копию соответствующего распоряжения Сальдо, изданного 29 декабря прошлого года.

Отмечается, что оккупанты собираются поставить на военный учет всех мужчин с 17 лет.

"29.12.2023 "губернатор" распорядился создать комиссии по постановке на военный учет граждан РФ, проживающих на территории области. Под распоряжение попадают лица от 2007 года и старшие", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению Сальдо, "министр здравоохранения" получил указание организовать военные медкомиссии, а "министр образования" – организовать явку граждан.

Начальник ГУ МВД и "военный комиссар" Херсонской области будут заниматься поиском и доставкой уклонистов в военкоматы.

Соответствующие мероприятия должны быть предприняты до 15 апреля 2024 года.

Примечательно, что эта своеобразная компания проводится на фоне выборов президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта 2024 г., и слухов об объявлении следующей волны мобилизации после запланированной победы Владимира Путина на выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру обретения гражданства РФ на временно оккупированных территориях. Таким образом, Кремль планирует мобилизовать украинцев, проживающих на этих территориях.

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