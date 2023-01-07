В оккупированной Херсонской области буряты выгоняют людей из домов и отбирают ключи

На оккупированной части Херсонщины оккупанты-буряты выгоняют людей из их жилья и отбирают ключи. "Национализацию" квартир и домов жителей региона захватчики проводят, угрожая гражданским оружием.

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Также захватчики "отжимают" у жителей Херсонщины бизнесы, в Новой Каховке у владельца отобрали сеть аптек, присвоив себе имущество более чем на 1 миллион 300 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

"Поступают сообщения из временно оккупированного пгт Нижние Серогозы, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняют их владельцев на улицу под угрозой применения оружия. У людей забирают ключи от жилья и заявляют, что жилье им больше не принадлежит" , - отметили правоохранители.

Страдают от действий захватчиков и местные предприниматели.

"В городе Новая Каховка оккупационные власти "национализировали" сеть аптек. Оккупанты захватили помещение и присвоили себе все имущество. Законный владелец подсчитал убытки на сумму более 1 миллиона 300 тысяч гривен", – рассказали в полиции Херсонщины.

Между тем, на освобожденной части Херсонской области правоохранители продолжают поиски и привлечение к ответственности местных коллаборантов.

Например, во время проведения стабилизационных мероприятий в с. Новониколаевка Бериславского района полицейские получили информацию, что трое местных жителей добровольно участвовали в организации и проведении незаконного референдума во время оккупации населенного пункта.

"Изобличена коллаборантка среди педагогов. Во время проведения стабилизационных мероприятий в Херсоне была обнаружена 39-летняя местная жительница, которая во время оккупации поддерживала преступную власть, в то время работала в одном из вузов. Разоблачены коллаборанты и в с.Томина Балка. Там трое местных жителей с начала оккупации активно сотрудничали с незаконными органами власти, добровольно заняли должности в оккупационных учебных заведениях и внедряли в них стандарты образования государства-агрессора", - добавили в полиции Херсонщины.

Разоблачены коллаборанты в пгт Белозерка. Установлено, что четверо местных жителей в период оккупации активно сотрудничали с преступными властями и добровольно заняли должности в незаконно созданном медицинском учреждении.

"Колаборантом оказался и 69-летний херсонец, который во время оккупации поддерживал преступную власть, сотрудничал с военными РФ, которым предоставлял информацию о местожительстве членов ТРО и участников АТО. Известно, что предатель выехал на левобережье", – добавили в полиции Херсонщины.

По всем этим фактам, а также по факту совершенных накануне россиянами обстрелов пожарной части, в результате которых один спасатель погиб, четверо получили ранения, а близлежащие дома вспыхнули и потерпели разрушения, было накануне открыто 22 уголовных производства. Все – по ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала в Херсоне экс-главу "филиала российской железной дороги", которая помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ.

Тем временем в последние дни декабря оккупанты ударили по кардиологическому диспансеру в Херсоне, а уже в первые минуты нового 2023 года войска РФ на Новый год обстреляли Херсонскую детскую областную больницу и жилые дома.