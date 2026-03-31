На оккупированной территории Украины настоящий разгул криминала: что принесли с собой "освободители" и что стали крышевать

Уверения Кремля, что с "присоединением" к России "новые регионы" ждет исключительно процветание, конечно же остались просто словами. Помимо разрухи на временно оккупированной территории Украины еще и резко ухудшилась криминогенная ситуация. Причем львиную долю преступлений совершают как раз россияне.

Для одних – бегство от реальности, а для других – бешеные деньги

Огромная проблема на оккупированной территории – наркотики. Например, на той части Донецкой области, где еще с 2014 года была провозглашена "ДНР", несколько лет о таком и подумать было нельзя. Наркоманов отлавливали и они… просто исчезали.

Главарь "республики" Захарченко, сам местный, прекрасно понимал, что если хлынет поток, он не удержит ситуацию. Потому и с торговцами наркотиками, и с теми, кто употреблял, разбирались жестко. Дилеров расстреляли первыми. Но трафик через оккупированную территорию конечно же шел, как и "обычная" контрабанда.

После ликвидации Захарченко ситуация стала меняться: возможности заработать на наркотиках никто не хотел упускать. Их в "ДНР" завозили как через Россию, так и через подконтрольную Украине территорию – например, из Запорожской области.

Поток резко снизился во время карантина из-за коронавируса, но после полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в 2022 году, а затем и насильственного "включения" в состав РФ все стало намного хуже. Развертывание на ВОТ именно российских "правоохранительных" органов и спецслужб привело к тому, что они полностью и подмяли под себя этот рынок. Окончательно.

Наркотики стали завозить как рейсовыми автобусами, так и в российской военной технике, которую перебрасывали на оккупированную территорию Украины.

В итоге, начало расти и количество преступлений, совершенных наркозависимыми. Их было много среди российских оккупантов, особенно кавказцев и осужденных преступников, подписавших контракт на службу с МО РФ. Помимо этого – среди мигрантов из стран Центральной Азии, завезенных оккупантами преимущественно в Донецкую и Запорожскую области. Население оккупированной территории быстро прочувствовало последствия на себе.

Сегодня криминальная хроника пестрит информацией о том, что "доблестные российские правоохранители" ликвидировали тот или иной канал поставки наркотиков в "новых регионах". Но не все так просто. По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, борются исключительно с теми, кто посмел без спроса "влезть" в этот рынок.

Если говорить о Мариуполе – это узбеки, выходцы из Таджикистана. После приезда на ВОТ они стали сбиваться в банды, которые в том числе занялись сбытом наркотиков. На днях там задержали очередных двух фигурантов.

В Донецке, жизнь в котором стала напоминать "голодные игры", также резко возросло количество желающих заработать на наркотиках. Недавно в областном центре задержали настоящий семейный подряд.

48-летняя женщина создала в Telegram онлайн-наркомаркет и пополняла его ассортимент крупными партиями запрещенных веществ, которые забирала из подготовленных оптовиками схронов. Ее 21-летняя дочь фасовала товар на более мелкие части и раскладывала по тайникам для дальнейшей продажи, а также выполняла функции администратора теневого магазина и обеспечивала координацию сделок.

Тем временем жители оккупированной территории замечают на улицах ве больше неадекватных наркоманов...

Нападения и похищения

С самого начала полномасштабного вторжения похищения местных жителей оккупанты поставили на поток. Но помимо охоты на патриотов объектами стали фермеры, те, у кого был хоть какой-то бизнес. В рост пошли и грабежи, разбойные нападения – просто на улицах.

Участились и преступления, в которых пострадали несовершеннолетние и женщины – они стали жертвами сексуального насилия. Причем практически все преступники являются военнослужащими российских оккупационных войск, а это местные "правоохранители" пытаются замолчать. Однако информация все же просачивается в сеть.

Например, в Донецке насильником оказался 28-летний Ходжагельды Чопанов – военнослужащий российской в/ч 42600 (110-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада). Изнасилование он совершил в свой день рождения.

Постоянно происходят нападения на девушек в Мелитополе и Мелитопольском районе. "Двух девушек избили и изнасиловали, а двух не нашли до сих пор. Родственников запугали. Говорят, что к этому причастны дагестанцы. К сожалению, им всегда все сходит с рук", – рассказывал нам бывший житель оккупированного Мелитополя, который поддерживает связь со своими близкими.

Тем временем оккупантов, даже осужденных ранее за преступления против половой неприкосновенности, приводят в школы на "уроки мужества" и подобные "мероприятия".

Фиксируют новые случаи исчезновения несовершеннолетних, преимущественно девочек в возрасте 12-18 лет, и в Крыму. Последние инциденты произошли в Алуште (8 марта) и Симферополе (16 марта), однако, реакция российских силовиков остается формальной.

Центр национального сопротивления не исключает, что за этими случаями могут стоять преступные сети, в частности те, которые специализируются на торговле людьми. В условиях оккупации и информационной изоляции базовые механизмы защиты детей фактически не работают, а преступления против гражданского населения остаются без надлежащего расследования.

Есть факты участия россиян и в "интим-бизнесе". Например, недавно на оккупированной части Донецкой области был задержан житель Нижнего Тагила, который с осени 2025 года запустил деятельность притонов в Амвросиевке. Причем, "жрицами любви" там были еще восемь его землячек, которые приехали на ВОТ вслед за мужчиной.

Опять же: ловят тех, кто решил самостоятельно "заработать".

Со школы – за решетку

А вот то, что сегодня тревожит оккупационные власти, так это резко выросшая подростковая преступность. На круглом столе, проведенном в январе этого года в Донецке, всплыла цифра в 30%.

Захватчики собираются улучшить ситуацию как минимум усилением "военно-патриотического воспитания" молодежи. А к каждой школе в качестве комиссаров прикрепить кадровых российских военных (о том, что изменилось с "воспитанием" детей на ВОТ – мы расскажем в следующей публикации).

Как видим, нападения, грабежи, изнасилования – это то, что, к сожалению, стало обычным явлением на временно оккупированных территориях. И наиболее опасными для гражданского населения остаются именно российские военные, "освободившие" людей от нормальной жизни.