На оккупированных территориях школьникам, не получившим российские паспорта, не выдают аттестаты

Российские оккупанты продолжают осуществлять зверства против украинского народа. На оккупированных территориях нашей страны школьникам, не получившим российские паспорта, захватчики не выдают аттестаты.

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Об этом сообщает "Риа-Мелитополь". Отмечается, что оккупанты продолжают насильственную паспортизацию граждан Запорожской области. В ход идут методы кнута и пряника.

"Тех, кто соглашается получить "аусвайсы" с курицей-мутантом, всячески поощряют. Выдают пособия, пенсии и продуктовые пайки. Людей, не пожелавших принести присягу стране-агрессору, напротив ставят вне закона и собираются депортировать", – говорится в сообщении.

Теперь "рашисты" активно взялись за молодежь.

"Из украинцев, достигших 14-летнего возраста они делают российских граждан. В учебных заведениях детям настойчиво рекомендуют получать паспорта. Напирают на перспективы, которые для них, якобы, откроются и прочие блага", – рассказали украинские СМИ.

По их словам, выбора, как выяснилось, нет. Школьникам, не получившим "аусвайсы", отказываются выдавать документы об образовании.

"Для того, чтобы получить аттестат, как они говорят, российской школы, детям необходимо стать гражданами страны-агрессора", – сообщают очевидцы.

В то же время, в Донецке происходит то же самое. Это подтверждают источники OBOZREVATEL на оккупированной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на захваченной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) усилили меры контроля над персоналом. Дошло до того, что атомщикам запретили даже общаться между собой и смотреть по сторонам во время работы.

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