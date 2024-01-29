На определенном этапе Украину пригласят стать полноценным членом НАТО, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина в итоге станет членом Североатлантического Альянса. Он сказал, что каждая страна имеет право выбирать свое будущее и Украина этот выбор сделала.

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На определенном этапе Киев получит приглашение присоединится к блоку. Об этом Столтенберг сказал в воскресенье, 28 января, в эфире Fox News.

Он призвал американских законодателей продолжать финансировать Украину в ее войне против России, предупредив, что Пекин и другие авторитарные государства обретут смелость, если российский диктатор Владимир Путин добьется успеха.

"Для нас, для США это хорошее дело – поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить ее стать полноценным членом Альянса", – сказал генсек НАТО.

Так он ответил на вопрос о возможной конфронтации между Москвой и НАТО в случае продвижения членства Украины в блоке.

Столтенберг напомнил, что Североатлантический Альянс был создан для того, чтобы предотвратить вторжения и войны.

"Я из Норвегии, мы граничим с РФ. Когда Норвегия стала членом НАТО, то СССР называл это провокацией. Но это не провокация, это право каждой нации выбирать собственный путь. Такое право есть у Норвегии, у Швеции, у Финляндии, а также у Украины", – отметил генсек Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор РФ Путин в очередной раз пожаловался на якобы "обман" со стороны НАТО. По его словам, в результате России якобы не оставалось ничего другого, как напасть на Украину.

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