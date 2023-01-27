На освоение F-16 для ведения боевых действий украинским летчикам понадобится около 6 месяцев – Воздушные силы

Украина может получить от западных партнеров американские истребители F-16. Для того чтобы полностью освоить эти самолеты, украинским пилотам понадобится около шести месяцев.

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Об этом во время брифинга в пятницу, 27 января, сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, украинские военные могут научиться управлять F-16 (осуществлять взлет и посадку) за несколько недель.

Но для того, чтобы вести боевые действия против российских захватчиков с помощью этих самолетов, нужно больше времени – примерно полгода.

"Им придется научиться пользоваться всеми видами оружия, которое могут нести современные самолеты", – отметил Игнат.

По его словам, перечень пилотов, которые будут учиться летать на западных истребителях, когда их предоставят Украине, уже составлен и утвержден командованием. Кроме них серьезную подготовку должны пройти авиационные инженеры, которые будут обслуживать технику.

Игнат добавил, что F-16 мог бы соединить в себе функции четырех типов самолетов, которые сейчас есть на вооружении у Украины: истребителей Су-27 и МиГ-29, штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уже 14 февраля. На ней будут рассматриваться вопросы обеспечения ВСУ западной боевой авиацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Среди западных военных чиновников и дипломатов начались дискуссии о предоставлении Украине современных реактивных истребителей. Многие из них больше не считают эту идею нецелесообразной, но в то же время опасения эскалации остаются.

– В Белом доме заявили, что не исключают поставку Украине истребителей F-16. Там отметили, что "очень осторожно" будут обсуждать идею такой помощи с Киевом и его союзниками

– Франция тоже рассматривает возможность передачи Украине истребителей. Это будет сделано при условии, что эта помощь не станет провокацией новой эскалации со стороны российских войск.

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