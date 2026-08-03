На отдельных направлениях попытки продвижения врага были сорваны: подробности боевых действий
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С начала суток 3 августа российские войска 51 раз атаковали позиции Сил обороны. Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародованы в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины.
Сводка за 3 августа по состоянию на 16:00
3 августа в Сумской области от обстрелов пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Кучеровка, Рыжевка, Безсаловка, Потаповка, Нескучное, Товстодубовое, Рогизно, Гутко-Ожинка, Горки; в Черниговской области — Железный Мост.
Северо-Слобожанское и Курское направления
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, враг совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Южно-Слобожанское направление
На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону Волоховки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Купянское направление
На Купянском направлении враг совершил одну атаку в сторону Шийковки.
Лиманское направление
На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробишево и Ставки.
Славянское направление
На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Разниковка и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Краматорское направление
На Краматорском направлении наши воины отразили одну вражескую атаку в сторону Юрковки.
Константиновское направление
На Константиновском направлении наши защитники отразили 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Новопавловки. Пять боевых столкновений продолжаются.
Покровское направление
На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподгородное.
Александровское направление
На Александровском направлении враг не проводил наступательных действий.
Гуляйпольское направление
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка и Гуляйпольское.
Ореховское направление
На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперёд в районе Плавней и в сторону Новояковлевки.
Приднепровское направление
На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.
В Генштабе отметили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что у Путина заговорили о прекращении войны, но ждут решения Украины. Так, в Кремле заявили, что не намерены пересматривать свои условия по прекращению боевых действий против Украины. По словам российских оккупантов, Москва якобы готова вернуться к переговорному процессу только после "выполнения Украиной условий".
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