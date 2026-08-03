На отдельных направлениях попытки продвижения врага были сорваны: подробности боевых действий

С начала суток 3 августа российские войска 51 раз атаковали позиции Сил обороны. Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Видео дня

Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародованы в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины.

Сводка за 3 августа по состоянию на 16:00

3 августа в Сумской области от обстрелов пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Кучеровка, Рыжевка, Безсаловка, Потаповка, Нескучное, Товстодубовое, Рогизно, Гутко-Ожинка, Горки; в Черниговской области — Железный Мост.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, враг совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Южно-Слобожанское направление

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону Волоховки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Главные истории дня

Купянское направление

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в сторону Шийковки.

Лиманское направление

На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробишево и Ставки.

Славянское направление

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Разниковка и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Краматорское направление

На Краматорском направлении наши воины отразили одну вражескую атаку в сторону Юрковки.

Константиновское направление

На Константиновском направлении наши защитники отразили 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Новопавловки. Пять боевых столкновений продолжаются.

Покровское направление

На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподгородное.

Александровское направление

На Александровском направлении враг не проводил наступательных действий.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка и Гуляйпольское.

Ореховское направление

На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперёд в районе Плавней и в сторону Новояковлевки.

Приднепровское направление

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

В Генштабе отметили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что у Путина заговорили о прекращении войны, но ждут решения Украины. Так, в Кремле заявили, что не намерены пересматривать свои условия по прекращению боевых действий против Украины. По словам российских оккупантов, Москва якобы готова вернуться к переговорному процессу только после "выполнения Украиной условий".

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