На память о Софии и Степане осталось фото с обручальным кольцом: в Запорожье попрощаются с юными студентами, которых убил российский 'Шахед'

В субботу, 7 февраля, в Запорожье попрощаются с двумя юными студентами Строительного центра профтехобразования – 18-летними Софией Осадчей и Степаном Штыком. Молодые люди возвращались из кинотеатра, когда российский дрон ударил по городской улице. К сожалению, София и Степан оказались в эпицентре взрыва. Им не хватило буквально трех минут, чтобы оказаться на безопасном расстоянии.

Оказались в эпицентре взрыва

В Запорожском строительном центре профтехобразования не могут прийти в себя. 3 февраля российский дрон ударил по центру города. Огромное пламя и взрыв видели и слышали многие. Произошло это недалеко от входа в детскую больницу. Рядом находились торговые киоски, автостоянка.

Классный руководитель подростков Светлана Иващенко вспоминает, что огонь охватил все вокруг, а София и Степан оказались прямо в эпицентре.

"Если бы они прошли на три минуты раньше, то могли быть ранены, но остаться живыми. Однако судьба распорядилась так, они погибли", – со слезами рассказывает OBOZ.UA Светлана Георгиевна.

Сеть облетели кадры, на которых отец парня стоит на коленях над телом сына и в отчаянии кричит: "Степа! Степа!" А неподалеку лежит еще одно тело, Софии.

София увлекалась спортом, Степан играл в шахматы

Степан и София учились в одной группе, по специальности "оператор компьютерного набора и секретарь руководителя". Тут они познакомились, их отношения развивались постепенно. На своей страничке в Facebook София изменила статус "в отношениях" еще с 6 марта 2023 года.

А на главной фотографии у нее так и осталось фото двух рук – ее и Степана, с обручальным колечком. Вероятно, молодые люди собирались быть вместе всю оставшуюся жизнь.

У погибшего парня из родных остался отец, он занимался воспитанием единственного сына, а мама умерла. Отец вкладывал в сына все свои силы. Он приучил его к шахматам и шашкам. Степан участвовал в конкурсах и областных соревнованиях, занимал призовые места. Он был рассудительным, спокойным.

София увлекалась многоборьем – бегала, прыгала, играла в волейбол. Была очень целеустремленной. У нее кроме родителей остались две сестры – старшая и младшая.

Классный руководитель рассказывает, что погибшие уже готовились к выпуску, писали дипломные работы. Прошли несколько практик на производстве, и ими везде были довольны.

София собиралась переходить на четвертый курс, стать младшим бакалавром. А Степан еще определялся, но также собирался учиться далее.

Прощаться с молодыми людьми планируют в субботу, 7 февраля, в 10:00. Степана похоронят рядом с его мамой на Днепропетровщине, откуда он родом. София родилась в Запорожье, поэтому она будет погребена в этом городе.