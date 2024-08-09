Люди, очень Вас прошу, очень.

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До шести вечера надо оплатить Два Мавика 3 про -150000 грн Не хватает еще 67 тыс. грн!!! Если не оплачу – дроны отдадут, а мне нужно срочно отправить их на Покровск, где продолжаются кровопролитные бои.

Прошу 5-20-100 грн, кто как может

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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