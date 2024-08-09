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Блог | На Покровск нужно срочно отправить дроны: прошу помочь
Люди, очень Вас прошу, очень.
До шести вечера надо оплатить Два Мавика 3 про -150000 грн Не хватает еще 67 тыс. грн!!! Если не оплачу – дроны отдадут, а мне нужно срочно отправить их на Покровск, где продолжаются кровопролитные бои.
Прошу 5-20-100 грн, кто как может
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылки на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки5375 4112 0025 4253
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