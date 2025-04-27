УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На Покровском направлении морпехи уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган". Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
663
На Покровском направлении морпехи уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня 'Ураган'. Видео

Воины 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", которую оккупанты спрятали в укрытии на Покровском направлении. Также защитники уничтожили ряд единиц техники и живую силу врага.

Видео дня

Об этом сообщается в Telegram-канале "Хортицкий ветер". Видео боевой работы опубликовано в соцсетях 37-й ОБМП.

Отмечается, что оккупанты выкопали для своего "Урагана" глубокий капонир, который перекрыли деревянными бревнами.

Но после удачной аэроразведки морпехи нанесли удар кассетным боеприпасом, который накрыл цель и оставил вражескую РСЗО в том укрытии навсегда.

На Покровском направлении морпехи уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган". Видео

Также морские пехотинцы уничтожили дальнобойную прицепную гаубицу "Мста-Б" и большое количество личного состава армии РФ – захватчиков-пешеходов и мотоциклистов.

На Покровском направлении морпехи уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган". Видео

"Продолжаем методически уничтожать оккупанта. Без остановки. Без компромиссов. Пока ни одного из них не останется на нашей земле. Слава морской пехоте! Слава Украине!" – отметили защитники.

На Покровском направлении морпехи уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган". Видео
На Покровском направлении морпехи уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган". Видео

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта воины бригады "Спартан" взяли в плен российского солдата, который сам попросился сдаться. Пленник – 23-летний уроженец Омска, несколько месяцев назад подписавший контракт с ВС РФ, находясь под следствием за кражу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!