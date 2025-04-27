На Покровском направлении морпехи уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня 'Ураган'. Видео

Воины 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ поразили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", которую оккупанты спрятали в укрытии на Покровском направлении. Также защитники уничтожили ряд единиц техники и живую силу врага.

Видео дня

Об этом сообщается в Telegram-канале "Хортицкий ветер". Видео боевой работы опубликовано в соцсетях 37-й ОБМП.

Отмечается, что оккупанты выкопали для своего "Урагана" глубокий капонир, который перекрыли деревянными бревнами.

Но после удачной аэроразведки морпехи нанесли удар кассетным боеприпасом, который накрыл цель и оставил вражескую РСЗО в том укрытии навсегда.

Также морские пехотинцы уничтожили дальнобойную прицепную гаубицу "Мста-Б" и большое количество личного состава армии РФ – захватчиков-пешеходов и мотоциклистов.

"Продолжаем методически уничтожать оккупанта. Без остановки. Без компромиссов. Пока ни одного из них не останется на нашей земле. Слава морской пехоте! Слава Украине!" – отметили защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении фронта воины бригады "Спартан" взяли в плен российского солдата, который сам попросился сдаться. Пленник – 23-летний уроженец Омска, несколько месяцев назад подписавший контракт с ВС РФ, находясь под следствием за кражу.

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