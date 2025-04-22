Сдался, потому что боялся "обнуления" своими: нацгвардейцы взяли в плен оккупанта на Покровском направлении. Видео

В Донецкой области воины бригады "Спартан" взяли в плен русского солдата, который сам попросился сдаться. Пополнение обменного фонда произошло в Покровском направлении.

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Оккупанты получили приказ захватить украинскую позицию, но были почти полностью уничтожены, один из них – решил сдаться. Об этом сообщили на Facebook-странице воинской части 3017 Национальной гвардии Украины.

Пленник – 23-летний уроженец Омска, который в феврале этого года подписал контракт с российской армией, находясь под следствием за кражу.

По словам оккупанта, пойти на войну его фактически заставил угрожавший ему знакомый.

Его подразделение получило приказ захватить украинскую позицию. Однако группа попала под огонь и была полностью уничтожена — выжил только этот раненый оккупант.

Поняв, что путь назад означает ему смерть от своих, так называемое "обнуление", россиянин решил сдаться. Увидев украинский дрон, он начал жестами показывать, что хочет сдаться в плен Силам обороны Украины, и бойцы "Спартана" взяли его живым.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии рассказали об отражении одного из самых больших штурмов россиян на мотоциклах, который состоялся 17 апреля на Покровском направлении. В среднем за час боя враг терял примерно по 40 пехотинцев и 13 байков, а также несколько ББМ.

Кроме того, нацгвардейцы взяли в плен русских пехотинцев на Купянском направлении. Оккупанты шли закрепляться, но в какой-то момент что-то пошло не по их плану.

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