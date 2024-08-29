Блог | На Покровском направлении очень тяжелая ситуация: срочные просьбы наших бойцов
Люди, ваши репосты это огромная помощь
На Покровском направлении очень тяжелая ситуация. Враг уже возле города, продолжаются ужасные, кровопролитные бои и обстрелы. Очень много тяжелораненых и погибших.
Люди, я Вас умоляю помочь закрыть срочные просьбы наших бойцов!! Присоединяйтесь!! Просят срочно!!! Цена вопроса – жизнь наших защитников!
Зарядные станции – две станции -130 тыс. грн
Дроны -151 тыс. грн
Приборы ночного видения от 46 тыс. грн.
И очень нужна одежда в прифронтовый госпиталь для раненых.
Покупаем только нужное.
Оплатила и отправили на фронт:
Дроны -150 тыс. грн,
три прибора ночного видения, 28 930 тыс, 43 470 тыс и 49 тыс грн,
прицеп металлический – 74500 грн,
части - 11 960тыс,
одежда в госпиталь – 19900 грн,
генератор -27 тыс грн,
большая зарядная станция – 61 тыс грн,
зарядные станцы -50 тыс. грн.
Кто как может 5-20-100 грн
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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