Люди, ваши репосты это огромная помощь

Видео дня

На Покровском направлении очень тяжелая ситуация. Враг уже возле города, продолжаются ужасные, кровопролитные бои и обстрелы. Очень много тяжелораненых и погибших.

Люди, я Вас умоляю помочь закрыть срочные просьбы наших бойцов!! Присоединяйтесь!! Просят срочно!!! Цена вопроса – жизнь наших защитников!

Зарядные станции – две станции -130 тыс. грн

Дроны -151 тыс. грн

Приборы ночного видения от 46 тыс. грн.

И очень нужна одежда в прифронтовый госпиталь для раненых.

Покупаем только нужное.

Оплатила и отправили на фронт:

Дроны -150 тыс. грн,

три прибора ночного видения, 28 930 тыс, 43 470 тыс и 49 тыс грн,

прицеп металлический – 74500 грн,

части - 11 960тыс,

одежда в госпиталь – 19900 грн,

генератор -27 тыс грн,

большая зарядная станция – 61 тыс грн,

зарядные станцы -50 тыс. грн.

Кто как может 5-20-100 грн

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылки на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253