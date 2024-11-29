На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

Только на Покровском направлении накануне, 28 ноября, украинские воины отразили 61 атаку россиян. В общей сложности количество боевых столкновений на линии фронта за сутки превысило 200.

Враг продолжал атаковать украинские населенные пункты из разных видов вооружений, украинские воины нанесли удары по 9 местам сосредоточения личного состава, военной техники и вооружений армии РФ. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 93 авиационных удара с применением 111 ракет и 67 КАБ. Кроме этого, произвел более 4600 обстрелов реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе", – говорится в сводке.

Бомбардировочной и штурмовой авиацией россияне атаковали в районах населенных пунктов Александрия и Эсмань Сумской области.

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Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВОВ противника.

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. К тому же вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Липцы и Нескучное, сбросив 4 управляемые авиационные бомбы.

На Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений за сутки. Силы обороны отражали атаки в районах Фиголовки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Враг нанес авиаудары тремя КАБ по населенному пункту Купянск.

На Лиманском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполевки и Тернов. Ударам штурмовой и бомбардировочной авиации подверглись районы Ивановки и Серебрянского леса.

На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ в районе Закитного.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Белой Горы и Ступочек.

Пять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенных пунктов Торецк и Дилиевка. В то же время противник нанес авиационный удар по населенному пункту Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Пять управляемых авиационных бомб враг сбросил на населенные пункты Миролюбовка, Даченское и Лысовка.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где 43 раза оккупанты пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времевском направлении противник предпринял 20 попыток захватить наши позиции неподалеку от населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил, однако нанес ракетный удар тремя крылатыми ракетами в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безрезультатных наступательных действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 19 авиационных ударов с применением 30 управляемых авиационных бомб.

Напомним, накануне, 28 ноября, Силы обороны отминусовали рекордные 2000 оккупантов за сутки

Также украинские воины обезвредили 8 танков, 33 боевых бронированных машины, 34 артиллерийские системы, 89 БПЛА оперативно-тактического уровня, 86 крылатых ракет, 86 автомобилей и 3 единицы специальной техники российских войск.