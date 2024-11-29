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На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

Только на Покровском направлении накануне, 28 ноября, украинские воины отразили 61 атаку россиян. В общей сложности количество боевых столкновений на линии фронта за сутки превысило 200.

Враг продолжал атаковать украинские населенные пункты из разных видов вооружений, украинские воины нанесли удары по 9 местам сосредоточения личного состава, военной техники и вооружений армии РФ. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 93 авиационных удара с применением 111 ракет и 67 КАБ. Кроме этого, произвел более 4600 обстрелов реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе", – говорится в сводке.

Бомбардировочной и штурмовой авиацией россияне атаковали в районах населенных пунктов Александрия и Эсмань Сумской области.

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Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВОВ противника.

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. К тому же вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Липцы и Нескучное, сбросив 4 управляемые авиационные бомбы.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Купянском направлении произошло 25 боевых столкновений за сутки. Силы обороны отражали атаки в районах Фиголовки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Враг нанес авиаудары тремя КАБ по населенному пункту Купянск.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Лиманском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполевки и Тернов. Ударам штурмовой и бомбардировочной авиации подверглись районы Ивановки и Серебрянского леса.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ в районе Закитного.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

Пять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенных пунктов Торецк и Дилиевка. В то же время противник нанес авиационный удар по населенному пункту Щербиновка.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Пять управляемых авиационных бомб враг сбросил на населенные пункты Миролюбовка, Даченское и Лысовка.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где 43 раза оккупанты пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Времевском направлении противник предпринял 20 попыток захватить наши позиции неподалеку от населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил, однако нанес ракетный удар тремя крылатыми ракетами в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безрезультатных наступательных действия.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 19 авиационных ударов с применением 30 управляемых авиационных бомб.

На Покровском направлении отбита еще 61 атака врага: в Генштабе отчитались о горячих боях

Напомним, накануне, 28 ноября, Силы обороны отминусовали рекордные 2000 оккупантов за сутки

Также украинские воины обезвредили 8 танков, 33 боевых бронированных машины, 34 артиллерийские системы, 89 БПЛА оперативно-тактического уровня, 86 крылатых ракет, 86 автомобилей и 3 единицы специальной техники российских войск.

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