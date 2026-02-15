На Покровском направлении ВСУ остановили 59 штурмовых и наступательных действий: какая ситуация на фронте

Украинские войска продолжают сдерживать наступление российских оккупантов по всей линии фронта и наносят врагу ощутимые потери. В течение суток 14 февраля было зафиксировано 205 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 февраля.

За сутки захватчики нанесли по территории Украины 52 авиационных удара, сбросив 170 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 4316 дронов-камикадзе и произвели 2875 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были населенные пункты Ивановка Днепропетровской области; Трудовое, Верхняя Терса, Горькое, Воздвижовка, Воскресенка, Самойловка, Лесное, Орехов, Веселянка, Юлиевка Запорожской области.

В свою очередь за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники отбили семь атак, противник совершил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и сторону населенных пунктов Графское, Охримовка, Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Грековки и в сторону Ставков, Дробышева, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отразили 11 попыток окупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Ямполя, Закотного и в сторону Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Новомитровки и в районе Предтечиного.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Новоселки, Новое, Белицкое, Новое, Ивановка.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах Вишневого, Согласия и Привилегии.

На Гуляйпольском направлении противник 19 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Рыбного и Зеленого, Доброполья, Железнодорожного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки, в районе Приморского.

За прошедшие сутки враг предпринял одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 10 февраля войска страны-агрессора РФ атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Из-за этого в городе произошел частичный блэкаут.

