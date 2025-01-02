На Покровском направлении захватчики понесли значительные потери: в Генштабе сообщили о 118 боевых столкновениях на фронте

В Украине в четверг, 2 января (по состоянию на 22:00), на фронте насчитывали 118 боевых столкновений. Агрессор за неполные сутки запустил две ракеты и 65 КАБов по нашей территории.

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Также российские войска использовали 691 дрон-камикадзе и произвели около 3 000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. Сводкой о ситуации на фронте поделился Генеральный штаб Вооруженных сил.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", – подчеркнула пресс-служба.

На Харьковском направлении наши воины отбили две атаки противника в районе Волчанска.

Подтверждено ликвидацию и ранение 37 оккупантов на указанном участке фронта, уничтожение 32 БПЛА, места хранения боеприпасов и средства связи, повреждение артсистемы и трех единиц автомобильной техники.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы в районах Западного, Двуречной, Кругляковки. Украинские защитники отбили одну атаку, еще две продолжались.

На Лиманском направлении российские захватчики атаковали 16 раз недалеко от Надежды, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Четыре боя на 22:00 не закончились.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял одну попытку наступления на украинские позиции в районе Белогоровки. Успеха противник не имел.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть столкновений вблизи Часова Яра и Ступочек. Четыре атаки отбиты, две продолжались.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали Силы обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Щербиновка. Продолжалось два боевых столкновения.

На Покровском направлении захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое, Нововасиловка. Продолжался один бой.

Противник понес значительные потери – 2 января украинские воины обезвредили здесь 259 оккупантов, 113 из них безвозвратно. Также уничтожены БМП, два автомобиля, антенна управления БПЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл. Повреждены две единицы автомобильного транспорта россиян.

На Кураховском направлении враг также был активным – 22 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Славянка, Петропавловка, Шевченко, Дачное, Курахово. Пять боев продолжались.

На Времивском направлении захватчики совершили 20 наступательных действий неподалеку от Янтарного, Времовки, Великой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки. Шесть боеприкосновений не завершились.

На Ореховском направлении украинские воины отбили две атаки вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды безрезультатно атаковал позиции наших войск.

В Курской области украинские защитники отбили семь вражеских атак. Два боестолкновения еще продолжались.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В ГШ ВСУ отметили воинов 108-й отдельной бригады территориальной обороны и 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Они стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте, отметили в ведомстве.

Как ранее писал OBOZ.UA, на въезде в Покровск в Донецкой области 2 января была разрушена сине-желтая стела с названием города. Этот прифронтовой населенный пункт, согласно карте DeepStateMAP, уже находится в менее чем трех километрах от линии фронта.

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