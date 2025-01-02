На въезде в Покровск разрушили стелу: Вишебаба показал фото и взбудоражил сеть

На въезде в Покровск в Донецкой области 2 января была разрушена сине-желтая стела с названием города. Этот прифронтовой населенный пункт, согласно карте DeepStateMAP, уже находится в менее чем трех километрах от линии фронта.

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О разрушении стелы сообщил Павел Вышебаба, украинский поэт и военнослужащий. На своей странице в Facebook он поделился соответствующими фото. Точной причины он не указал, но, вероятно, это был российский обстрел.

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило к дороге, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", – написал Вышебаба.

Он призвал украинцев задонатить на оборону Покровска – закупку 120-мм минометов для 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.

Присоединиться к сбору можно по ссылке на банку в Монобанке:

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В комментариях пользователи соцсети оставляли "+", сделав донат, желали поскорее закрыть сбор.

"Больно... Хочется увидеть все города желто-голубыми и свободными!" – отреагировала на ситуацию в Покровске одна из подписчиц Вышебабы.

Как писал OBOZ.UA, в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что оккупационные войска РФ сейчас не идут в лобовой штурм на Покровск. Вместо этого они пытаются обойти и окружить город с флангов.

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