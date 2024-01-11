На полях – сотни единиц подбитой техники РФ: Тарнавский рассказал о потерях врага и ходе боев. Фото

Оккупационные войска России продолжают наступать на Таврическом направлении, прибегая к штурмам и обстрелам. Однако украинские воины держат оборону, нанося врагу потери в живой силе и технике.

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Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он опубликовал фото уничтоженной бронетехники россиян.

"Поля на Авдеевском направлении – сотни единиц подбитой российской техники", – подписал снимок бригадный генерал.

Отметим, что в ОСГВ "Таврия", кроме Авдеевского, также входят Марьинское, Шахтерское и Запорожское направления фронта.

По словам Тарнавского, там уже вторые сутки подряд войска РФ активно наносят авиаудары по украинским позициям и населенным пунктам.

Только в течение 10 января оккупанты 35 раз ударили из авиации и провели 45 боевых столкновений. Кроме того, произвели 591 артиллерийский обстрел.

В то же время защитники дали врагу достойный отпор. За сутки они отминусовали 488 захватчиков и 45 единиц их военной техники. В частности, уничтожены 25 беспилотников, семь ББМ, четыре танка и четыре артиллерийские системы, два автомобиля. Также бойцы поразили еще два важных объекта оккупантов.

"Вместе победим! Слава Украине!" – заявил бригадный генерал Тарнавский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ показали эффектное уничтожение российского "Солнцепека" на Авдеевском направлении. Перед тем, как превратиться в металлолом, вражеская огнеметная система показала последний "салют".

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