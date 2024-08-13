На приграничье Сумщины ограничили перемещение гражданских: что это значит

Военное командование Украины ввело ограничения на перемещение гражданских на границе в Сумской области. Речь идет о 20-километровой приграничной зоне региона, граничащего со страной-агрессором РФ.

Это связано с боевыми действиями, сообщил 13 августа Генеральный штаб ВСУ. Срок действия таких ограничений пока не указывается.

"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций врага и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной 20-километровой зоне Сумской области", – отметили в ведомстве.

Допуск людей на территорию будет осуществляться по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

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В Генштабе попросили граждан с пониманием отнестись к введению подобных ограничительных мер. Там подчеркнули, что они временные.

Более подробную информацию об ограничении перемещения (передвижения) гражданского населения (техники) в указанных районах можно получить в диспетчерском пункте Сумского зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ по номеру 096-032-23-39.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ 13 августа нанесли ракетно-авиационный удар по Сумам. В городе повреждены объекты инфраструктуры, в результате вражеской атаки пострадал человек.

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