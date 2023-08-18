На северо-востоке Украины воздушная тревога: угроза применения 'Шахедов'

В нескольких областях Украины на севере и на востоке ночью 18 августа объявили воздушную тревогу. Военные предупредили, что российские оккупанты запустили по Украины ударные дроны.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинцев призвали находится в безопасных местах.

По состоянию на 23:47 тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областях. В 00:11 – еще в Черкасской, Кировоградской и Киевской.

Кроме того, на восточном и юго-восточном направлениях зафиксировали активность вражеской тактической авиации. Тревога была также в Запорожской и Донецкой областях. Жителей этих регионов предупредили про угрозу применения оккупантами авиационного вооружения.

Позже в ПС сообщили, что группы "Шахедов" двигаются с востока на запад, по границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей.

"Жители ближайших населенных пунктов – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, направляйтесь в укрытия!" – подчеркнули военные.

В 00:50 В ПС отметили, что ударные дроны следуют в направлении Белой Церкви с востока и в направлении Чернигова с юго-востока.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ПС ВСУ Юрий Игнат пояснил, что увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на юге и востоке страны. оккупанты поднимают в небо авиацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!