Игнат объяснил, почему воздушные тревоги в Украине стали звучать чаще

Увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на юге и востоке страны. Оккупанты поднимают в небо авиацию.

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Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Большая авиационная активность в последнее время. Особенно вчера она была на восточном направлении, на Харьковском направлении, применение разных типов ракет. Там и РСЗО, и С-300, и много управляемых авиационных ракет", – сказал он.

Игнат напомнил, что накануне было много тревог из-за атак врага на восток и юг.

"Вчера было собственно много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле", – сказал он.

Игнат добавил, что соответственно войска РФ поднимают авиацию, в частности штурмовую.

"И собственно истребители, постоянно работающие в небе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне воздушную тревогу в Украине объявляли из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

– По данным британской разведки, РФ может продолжить атаки по энергетике Украины. Однако Украина уже продемонстрировала, что сопсобна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях войны.

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