На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

На востоке Украины вечером 16 августа объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе ракетных ударов.

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По состоянию на 18:51 тревога была объявлена в Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. "Внимание! Восток – ракетная опасность! Днепр – в укрытие!" – говорится в сообщении Telegram-канала Воздушных сил.

Впоследствии в ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых была объявлена тревога.

Позже карта тревог несколько изменилась: по состоянию на 19:23 тревога объявлена также в Херсонской и Николаевской, а на Харьковщине, Полтащине, Днепропетровщине – отменена.

"Воздушная тревога в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Есть угроза применения авиационного вооружения!" – объяснили в Воздушных силах.

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