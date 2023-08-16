В центре и на востоке Украины воздушная тревога: угроза применения ракет
В центральных и восточных регионах Украины около 15:30 16 августа начала распространяться воздушная тревога. Угроза ракетного удара высока, в частности, для Полтавской области и Харькова.
Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. В Харьковской области сообщили о вражеской атаке и работе ПВО.
Сначала, в 15:30, "покраснела" Донетчина. За ней ракетную опасность в 15.36 объявили для Полтавщины. Впоследствии угроза ракетного удара возникла для Харькова.
"Внимание! Скоростные цели в направлении Харькова! Находитесь в укрытиях!" – призвали в ВС ВСУ в 15:48.
Удары по Харьковщине подтвердил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары по области, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО!" – написал он в 16:07.
Напомним, в ночь на 16 августа российские оккупаны запустили по Украине "Шахеды", 13 дронов сбили силы ПВО.
В частности, под вражеским ударом оказалась Одесщина. Захватчики поразили один из портов Дуная, там вспыхнули пожары.
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