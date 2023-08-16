Оккупанты ночью атаковали Одесщину дронами, есть прилет по одному из портов Дуная: вспыхнули пожары

Этой ночью российские террористы совершили две атаки на территорию Одесщины с помощью ударных беспилотников. Основным объектом нападения являлись портовые и зерновые инфраструктуры, расположенные на юге области.

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В результате вражеских ударов один из портов Дуная получил повреждения, пострадали складские помещения и зернохранилища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Образовавшиеся пожары были ликвидированы сотрудниками ГСЧС. Как сообщил глава ОГА, жертв и пострадавших в результате ночной атаки врага удалось избежать.

"Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет", – написал Кипер.

Напомним, что по территории Львовской области ночью 15 августа попало 6 российских крылатых ракет, еще одна была сбита силами ПВО. В результате атаки пострадало 19 человек, самой молодой из которых 10 лет, самой старшей – 75.

Также страна-агрессор Россия во время массированной ракетной атаки по Украине утром 15 августа нанесла удар по Луцку. Он пришелся на предприятие, которое производило комплектующие для автомобилей.

Ранее сообщалось, что украинские защитники утром 15 августа сбили в небе над рядом облцентров 16 российских крылатых ракет. В целом же страна-агрессор РФ атаковала 28 ударными средствами, есть прилеты.

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