Оккупанты ночью запустили по Украине 'Шахеды', 13 дронов сбили силы ПВО

Ночью 16 августа российские террористические войска снова атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 13 вражеских дронов.

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Об этом утром среды сообщили в Telegram Воздушных Сил ВСУ. Отмечается, что РФ атаковала Украину ударными БПЛА в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

По сообщению ПС ВСУ, атака была направлена на портовую инфраструктуру Одесщины. 13 вражеских БПЛА были обезврежены в пределах Одесской и Николаевской областей.

"О последствиях попаданий беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация", – добавили военные.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала территорию Украины 28 ракетами. Защитники Украины сбили в небе над рядом облцентров 16 российских крылатых ракет. В частности, под ударом оказались Запорожье, Днепр, Черкасская область, Львов и Луцк. Оккупанты применили против мирных городов ракеты Х-22, Х-101/Х-555, а также крылатые ракеты "Калибр".

По словам военных, также было зафиксировано восемь пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Под ударом врага минувшей ночью, в частности, оказался Львов. В результате российских обстрелов были повреждены 48 домов. Из-за прилетов ракет было выбито или повреждено 830 окон, 81 дверь, шесть кровель в многоэтажках и пять кровель в частных домах. Городские власти окажут помощь людям, чье жилье пострадало из-за атаки РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 15 августа по территории Львовщины попало 6 российских крылатых ракет, еще одна была сбита силами ПВО. В результате атаки пострадали 19 человек, самой молодой из которых 10 лет, самой старшей – 75;

– спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что еще ни разу украинские силы противоракетной обороны не смогли сбить гиперзвуковую ракету Х-22. Они могут быть уничтожены только системами ПВО Patriot.

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