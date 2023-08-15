Украине ни разу не удалось сбить российские ракеты Х-22: в воздушных силах назвали причину

Россия продолжает обстреливать украинские города, в частности под удары в ночь 15 августа попали Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Однако ни разу силы противоракетной обороны не смогли сбить гиперзвуковую ракету Х-22.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время телемарафона "Единые новости". Так, в ночь 15 августа оккупанты ударили по Украине используя ракеты разных типов, в том числе и Х-22. Однако они могут быть уничтожены только системами ПВО "Patriot".

Игнат отметил, что несмотря на то, что ракеты Х-22 являются крылатыми, они также сверхзвуковые и двигаются со скоростью около 4 000 километров в час. Дополнительно, Х-22 выходят на цель за баллистической траекторией, что усложняет их уничтожение.

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", – заявил Игнат.

Он отметил, что сегодня Россия провела ракетный удар по Донецкой области, используя этот тип ракет. Из шести истребителей Ту-22М3 было запущено 4 ракеты Х-22. В общей сложности было выпущено 24 ракеты, а средства противоракетной обороны сумели уничтожить 16 из них.

"Так, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 – это тоже достаточно высокий результат", – рассказал Игнат.

Также жители Днепра рассказали о ночной ракетной атаке, которую 15 августа устроили российские террористические войска. Горожане отметили, что было очень страшно, ракета громко просвистела и сразу раздался взрыв, в результате чего окрестные дома затряслись.

Во Львове ракетная атака привела к значительным разрушениям. В облцентре от падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания и пострадали несколько человек;

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!