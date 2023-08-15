'Были сильные взрывы, аж дом дрожал': очевидцы рассказали о российской атаке на Днепр. Видео

Жители Днепра рассказали о ночной ракетной атаке, которую 15 августа устроили российские террористические войска. Горожане отметили, что было очень страшно, ракета громко просвистела и сразу раздался взрыв, в результате чего окрестные дома затряслись.

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Показания очевидцев собрал Telegram-канал "Днепр Оперативный". Люди отметили, что атака началась примерно в 4:20, взрывы были сильные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, кремлевские террористы во время массированной атаки по Украине утром 15 августа нанесли ракетный удар по Днепру. Защитники неба сбили над регионом семь вражеских крылатых ракет, но произошло попадание в одно из предприятий облцентра, где вспыхнул пожар, повреждены еще несколько объектов, есть пострадавшие. Три человека получили ранения. Пожар на пораженном предприятии в целом охватил более 800 кв. м – его оперативно потушили.

"Во время утренней массированной атаки защитники по воздушному командованию "Восток" сбили над Днепропетровщиной семь крылатых ракет Х-101/555", – сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

По его словам, также под удар попал важный спортивный объект для Днепра, где занимались дети, принимали всеукраинские соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– всего ночью 15 августа защитники Украины сбили в небе над рядом облцентров 16 российских крылатых ракет. В целом же страна-агрессор РФ атаковала 28 ударными средствами, есть прилеты;

– во Львове ракетные атаки привели к значительным разрушениям. В облцентре от падения обломков повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания и пострадали несколько человек;

– известно также о прилетах в Луцке, Днепре и Черкасской области – с пожарами, пострадавшими и жертвами. Зокрема, по Днепру враг, вероятно, запустил баллистическое вооружение.

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