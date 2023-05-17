"На шаг ближе к справедливости": в Палате представителей США поддержали резолюцию по спецтрибуналу для РФ
Во вторник, 16 мая, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов поддержал проект резолюции H.Res.81. Соответствующая резолюция призывает президента США поддержать создание Специального трибунала с целью наказания преступлений агрессии против Украины.
Об этом сообщил автор документа конгрессмен Билл Китинг. Так, резолюция будет отправлена с положительной рекомендацией на всеобщее голосование Палаты представителей.
"Сегодня мы на шаг ближе к справедливости для Украины. Мой законопроект об официальной поддержке создания Специального трибунала по преступлениям агрессии в Украине прошел в комитете по иностранным делам", – прокомментировал Билл Китинг.
Он отметил, что эта резолюция рассматривается в критически важное время, когда международные союзники и партнеры обсуждают возможные способы установления справедливости для жертв российской агрессии в Украине.
Так, согласно проекту резолюции H.Res.81, Палата представителей США считает, что существуют веские доказательства того, что отдельные лидеры Российской Федерации виновны в совершении преступления агрессии против Украины, и это требует должного судебного решения со стороны международного сообщества.
Также в документе определено соглашение между Украиной и Организацией Объединенных Наций после положительного голосования Генеральной Ассамблеи ООН, как один из вариантов создания международного трибунала.
Напомним, что в США поддержали создание спецтрибунала против РФ и озвучили возможные механизмы. Так, в США наиболее эффективным способом обеспечения ответственности за преступления агрессии считается создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины.
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