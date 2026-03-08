На Славянском направлении украинские бойцы поразили девять вражеских орудий за сутки. Видео

На Славянском направлении подразделения 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в течение суток поразили девять артиллерийских орудий российских войск. Работу украинских военных корректировали разведывательные дроны, которые помогали выявлять огневые позиции противника.

Поражение техники врага позволило ослабить его артиллерийское давление на позиции Сил обороны. О результатах боевой работы сообщили в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ ВСУ.

Украинские десантники продолжают сдерживать попытки российских войск усилить давление на Славянском направлении. Во время боевой работы разведывательные подразделения обнаруживают артиллерийские позиции противника, после чего по ним наносятся точные удары.

За сутки военным удалось поразить девять орудий российской армии, которые использовались для обстрелов позиций Сил обороны и прифронтовых населенных пунктов. Значительную роль в этой работе играют беспилотники, обеспечивающие постоянное наблюдение за передвижением и развертыванием вражеской техники.

Системное уничтожение артиллерии противника позволяет снижать интенсивность его огневого воздействия и затрудняет подготовку к новым штурмовым действиям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные сценарии завершения войны и объяснил, почему Украина не может просто отказаться от Славянска и Краматорска. По его словам, сдать эти города означало бы поставить под угрозу жизни сотен тысяч людей и позволить России продолжать оккупацию.

