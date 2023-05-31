Россияне взорвали дорогу на стыке границ Украины, Беларуси и РФ у монумента 'Три сестры': в ГПСУ потроллили оккупантов

В районе КПП "Три сестры", который находится на границе Украины, России и Беларуси, прогремел взрыв. По предварительным данным подорван участок дороги, ведущей в Черниговскую область.

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Об этом вечером 30 мая писали российские военные паблики, выложив соответствующее видео. Они уточняют, что дорога была взорвана, чтобы "не допустить захода украинских ДРГ в Брянскую область России", в ГПСУ в ответ потроллили захватчиков.

"Военкоры" РФ публикуют видео мощного взрыва на стыке границ Украины, РФ и Беларуси около монумента "три сестры". Пропагандисты сообщают "о подрыве украинского дорожного полотна", – цитирует сообщения российское издание ASTRA.

Подрыв участка дороги якобы совершили россияне. Заявленная цель – "не допустить захода украинских ДРГ в Брянскую область России". Также захватчики боятся, что по этой дороге на территорию РФ могли пойти украинские танки.

Они назвали направление "танкоопасным".

"Подорвана украинская дорога у "трёх сестёр" — в месте, где соединяются Украина (Черниговская обл.), Беларусь (Гомельская обл.) и Россия (Брянская обл.). На границе в Черниговской области уничтожен путь противника, который он мог бы когда-то попытаться использовать для атак", – выдали пропагандисты.

В Госпогранслужбе Украины подрыв дороги подтвердили и высмеяли "сверхдержаву".

"Рубрика от "Киев за три дня" до "Взрываем дороги, чтобы нас не захватили". Россияне взорвали дорогу в Черниговской области на стыке границ Украины, Беларуси и России… хотя вряд ли им это поможет", – иронично отметили в ГПСУ.

"Символично, что справа от места взрыва до сих пор стоит стела "Три сестры", которая в советские времена символизировала дружбу Украины, России и Беларуси", – прокомментировал видео украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Монумент "Три сестры" открыли в 1975 году в честь "дружбы русского, беларуского и украинского народов", там несколько десятилетий проводился Международный фестиваль "Славянское единство".

Напомним, 27 мая в Брянской области заявили об атаке дрона на автомобиль минобороны РФ и попытке прорыва "ДРГ". Двое находившихся в авто военных погибли. Местные паблики сообщали о боях в регионе, а власти эти сообщения опровергали.