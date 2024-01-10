На Сумщине из-за вражеских обстрелов произошел масштабный пожар: горел дом культуры и дома мирных жителей. Видео
Российские войска вечером 9 января обстреляли один из населённых пунктов Сумского района. В результате ударов по жилому сектору там произошел масштабный пожар: горел Дом культуры и дома мирных граждан.
Повреждения получили частные и многоквартирные дома. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"На Сумщине ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами. Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района. Ударной волной повреждены частные дома, в том числе многоквартирные. Пылал дом культуры и дома мирных граждан", – отмечено в сообщении.
Благодаря оперативности и профессионализму спасателей они смогли ликвидировать очаги горения, не дав пламени распространиться на другие жилые дома.
Ранее в Сумской областной военной администрации констатировали, что в ночь на 10 января оккупанты продолжали терроризировать пограничные населенные пункты Сумщины.
К 8 часам утра захватчики совершили четыре обстрела приграничья из минометов: зафиксировано 14 взрывов.
Так, в Середино-Будской общине ночью прогремели два взрыва, в Эсманьской – пять, Свесской – три, Зноб-Новгородской – четыре взрыва.
Напомним, накануне россияне обстреляли Харьков ракетами из Белгорода. Под вражеским огнем оказался детский оздоровительный центр.
Там разрушен медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория учреждения. Однако, поскольку людей в центре не было, на этот раз обошлось без пострадавших.
Тем временем в России снова раздаются призывы к масштабному наступлению на Харьковщину. Россияне требуют создания в этом регионе "буферной зоны" во избежание обстрелов Белгородской области с территории Украины. Однако состояние российской армии сегодня не позволяет ей успешно производить подобные широкомасштабные наступательные операции.
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