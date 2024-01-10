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На Сумщине из-за вражеских обстрелов произошел масштабный пожар: горел дом культуры и дома мирных жителей. Видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
2,0 т.
На Сумщине из-за вражеских обстрелов произошел масштабный пожар: горел дом культуры и дома мирных жителей. Видео

Российские войска вечером 9 января обстреляли один из населённых пунктов Сумского района. В результате ударов по жилому сектору там произошел масштабный пожар: горел Дом культуры и дома мирных граждан.

Видео дня

Повреждения получили частные и многоквартирные дома. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"На Сумщине ликвидировали масштабный пожар, вызванный российскими обстрелами. Пожар возник накануне вечером в жилом секторе из-за вражеских ударов по одному из населенных пунктов Сумского района. Ударной волной повреждены частные дома, в том числе многоквартирные. Пылал дом культуры и дома мирных граждан", – отмечено в сообщении.

Благодаря оперативности и профессионализму спасателей они смогли ликвидировать очаги горения, не дав пламени распространиться на другие жилые дома.

На Сумщине из-за вражеских обстрелов произошел масштабный пожар: горел дом культуры и дома мирных жителей. Видео
На Сумщине из-за вражеских обстрелов произошел масштабный пожар: горел дом культуры и дома мирных жителей. Видео
На Сумщине из-за вражеских обстрелов произошел масштабный пожар: горел дом культуры и дома мирных жителей. Видео

Ранее в Сумской областной военной администрации констатировали, что в ночь на 10 января оккупанты продолжали терроризировать пограничные населенные пункты Сумщины.

К 8 часам утра захватчики совершили четыре обстрела приграничья из минометов: зафиксировано 14 взрывов.

Так, в Середино-Будской общине ночью прогремели два взрыва, в Эсманьской – пять, Свесской – три, Зноб-Новгородской – четыре взрыва.

На Сумщине из-за вражеских обстрелов произошел масштабный пожар: горел дом культуры и дома мирных жителей. Видео

Напомним, накануне россияне обстреляли Харьков ракетами из Белгорода. Под вражеским огнем оказался детский оздоровительный центр.

Там разрушен медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория учреждения. Однако, поскольку людей в центре не было, на этот раз обошлось без пострадавших.

Тем временем в России снова раздаются призывы к масштабному наступлению на Харьковщину. Россияне требуют создания в этом регионе "буферной зоны" во избежание обстрелов Белгородской области с территории Украины. Однако состояние российской армии сегодня не позволяет ей успешно производить подобные широкомасштабные наступательные операции.

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