На Сумщине обезвредили 250-килограммовую авиабомбу и боевую часть "Шахеда". Фото

На Сумщине за последние двое суток мобильные группы управления взрывотехнической службы ГУ Национальной полиции области обезвредили два средства воздушного нападения противника. Речь идет о боевой части авиационной бомбы и БПЛА Shahed-136 россиян.

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Об этом сообщается на сайте полиции. Пресс-служба также показала фотографии обнаруженных взрывоопасных предметов.

4 октября в одном из районов нашли сбитый российский дрон-камикадзе, названный врагом "Герань-2". Как видно на снимках, этот беспилотник черного цвета остался практически целым.

Правоохранители рассказали, что боевая часть БПЛА не сдетонировала во время падения. Взрывотехники осмотрели остатки дрона, обезвредили его б/ч и вывезли взрывчатку в безопасное место для уничтожения.

3 октября на кукурузном поле в Сумском районе специалисты управления взрывотехнической службы областного ГУНП обезвредили и вывезли для уничтожения 250-килограммовую бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции.

Из земли ФАБ-250 доставала специальная техника.

"Полиция советует гражданам: в случае обнаружения каких-либо взрывоопасных и других подозрительных предметов сообщать об этом органам власти, военным или полиции, позвонив на линию 102", – призвали копы украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов вглубь территории Украины – 1327.

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