На Сумщине оккупанты атаковали палаточный лагерь: есть погибшая, ранен 8-летний ребенок
Армия страны-агрессора России поздно вечером в субботу, 6 сентября, атаковала палаточный лагерь в пригороде Путивльской общины Конотопского района Сумщины. В результате обстрела погибла 51-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, в том числе восьмилетний мальчик.
О последствиях атаки сообщили руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров и прокуратура Сумщины. Также обнародованы фото с места прилета.
Что известно об обстреле Сумщины 6 сентября
РФ атаковала палаточный лагерь гражданских лиц в пригороде Путивльской общины поздно вечером в субботу.
"Мирный отдых людей враг превратил в трагедию", – говорится в сообщении.
В частности, от осколочного ранения погибла 51-летняя женщина – еще до приезда медиков.
Семь человек получили ранения, среди них – восьмилетний мальчик и его родители.
В то же время городской голова Путивля Константин Гаврильчук сообщил "Суспільному", что количество раненых возросло до восьми. К медикам обратился еще один человек.
Один раненый – в состоянии средней тяжести, остальные – с легкими ранениями.
Всех пострадавших госпитализировали.
Им оказывают медицинскую помощь, информировал Олег Григоров.
