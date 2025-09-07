На Сумщине оккупанты атаковали палаточный лагерь: есть погибшая, ранен 8-летний ребенок

Армия страны-агрессора России поздно вечером в субботу, 6 сентября, атаковала палаточный лагерь в пригороде Путивльской общины Конотопского района Сумщины. В результате обстрела погибла 51-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, в том числе восьмилетний мальчик.

О последствиях атаки сообщили руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров и прокуратура Сумщины. Также обнародованы фото с места прилета.

Что известно об обстреле Сумщины 6 сентября

РФ атаковала палаточный лагерь гражданских лиц в пригороде Путивльской общины поздно вечером в субботу.

"Мирный отдых людей враг превратил в трагедию", – говорится в сообщении.

В частности, от осколочного ранения погибла 51-летняя женщина – еще до приезда медиков.

Семь человек получили ранения, среди них – восьмилетний мальчик и его родители.

В то же время городской голова Путивля Константин Гаврильчук сообщил "Суспільному", что количество раненых возросло до восьми. К медикам обратился еще один человек.

Один раненый – в состоянии средней тяжести, остальные – с легкими ранениями.

Всех пострадавших госпитализировали.

Им оказывают медицинскую помощь, информировал Олег Григоров.

