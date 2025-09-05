На Сумщине вражеский FPV-дрон попал в лобовое стекло авто украинских воинов и не взорвался: момент попал на видео

На Сумщине авто пограничников атаковал вражеский FPV-дрон, но, к счастью, не взорвался. Он просто отрыкошетил, а военнослужащие продолжили свой путь.

О необычном случае рассказали в Государственной пограничной службе. Также было обнародовано видео момента, который зафиксировала камера.

Фронтовой фарт

По словам пограничников, российский FPV попал в лобовое стекло автомобиля бойцов ГПСУ на Сумщине.

"И... не взорвался. Дрон просто отрыкошетил, а ребята продолжили путь", – рассказали в Госпогранслужбе.

Этот момент в ГПСУ назвали "фронтовым фартом".

В ведомстве добавили, что позже, при других обстоятельствах, воинам все же пришлось оставить авто после более сильных повреждений.

Однако этот "фартовый" момент военнослужащие запомнят навсегда.

Что происходит на Сумщине

В сентябре Сумщина продолжает оставаться мишенью для мощных ракетно-дронных атак РФ.

В частности, 4 сентября, оккупанты снова атаковали область ударными БПЛА и попали по объектам критической и промышленной инфраструктуры Сум. Один человек получил ранения.

2 сентября в результате вражеской атаки в Сумах пострадали мирные жители, в том числе ребенок. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

1 сентября в результате оккупанты атаковали семь общин Сумщины. Повреждены десятки домов, семь человек получили ранения.

По оценке Института изучения войны, Сумщина является одним из самых горячих участков фронта. Оккупанты пытаются контратаковать к северу и северо-востоку от Сум, в частности возле Кондратовки, Юнаковки и Садков. Украинские силы контратакуют в ответ.

Успехов врагу достичь не удается, зато Силы обороны Украины имеют продвижение.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября войска России атаковали ракетой гуманитарную миссию по разминированию под Черниговом. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!