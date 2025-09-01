Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но продвижения не имеет – ISW

31 августа российские войска активизировали наступательные действия на разных участках фронта в Украине – от Сумщины до Запорожской области. Несмотря на масштабные атаки, подтвержденного успеха агрессор не получил.

Украинская армия проводит активные контратаки и удерживает ключевые позиции. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Сумское направление

Сумская область остается одним из самых горячих участков фронта. Российские войска атаковали к северу и северо-востоку от Сум, в частности возле Кондратовки, Юнаковки и Садков. В то же время украинские силы проводили контратаки в ответ.

По информации российских источников, 186-й мотострелковый полк РФ несет тяжелые потери и проблемы с эвакуацией раненых. Некоторые подразделения ВДВ перебрасываются для усиления.

Примечательно, что в Курской области Россия якобы готовится привлечь северокорейских саперов. По данным милитаристов, они вряд ли будут участвовать в боях непосредственно, а будут выполнять тыловые функции — от обустройства укреплений до работы поварами и уборщиками.

Харьковское направление

На севере Харьковской области россияне пытаются продвинуться к границе и создать артиллерийскую угрозу Харькову. Атаки продолжались в районах Волчанска, Глубокого и Синельниково. Российские военные блогеры утверждают о незначительных продвижениях — от 100 до 600 метров, но независимых подтверждений этому нет.

Несмотря на плотные обстрелы, линия фронта на Харьковщине остается стабильной.

Лиманское направление

В Луганской области агрессор активно атаковал в районе Купянска, Боровой и Лимана. В частности, бои шли у Синьковки, Петропавловки, Дружелюбовки, Колодязя и Серебрянского леса.

Особенность этого направления – использование россиянами мотоциклов для быстрых прорывов. По данным украинских офицеров, из 15 машин прорываются максимум одна-две, и только после этого российское командование пробует подтягивать силы. Это говорит о хаотичности атак и отсутствии достаточной бронетехники.

Донбасс: главные бои

Северск и Часов Яр

В районах Дроновки, Серебрянки и Вымки враг атакует уже несколько дней подряд, но безрезультатно. У Часового Яра бои особенно ожесточенные — оккупанты пытаются продвинуться на запад и юг, однако украинские войска держат позиции.

Торецкое направление

Здесь фиксируется определенное продвижение РФ — захват Русиного Яра и движение в сторону Софиевки. Однако одновременно украинская разведка сообщает о массированных ударах по Константиновке, где остаются мирные жители.

Покровск

Покровское направление сейчас одно из ключевых. По данным ВСУ, украинские войска проводят зачистку врага в районе Доброполья, где тот пытался осуществить прорыв. Россияне сосредоточили под Покровском до 110 тысяч военных, но эта цифра постепенно сокращается из-за потерь.

Несмотря на это, РФ продолжает бросать небольшие пехотные группы в атаки с нескольких направлений. Также активно применяются планирующие авиабомбы и дроны-камикадзе "Шахед".

Новопавловка и Великая Новоселка

На этих участках ситуация смешанная: украинские силы освободили Дачное, в то же время россияне продвинулись возле Котляровки. Это типичный пример "качели" фронта, когда обе стороны ведут локальные наступления.

Запорожское направление

Россияне атаковали на востоке возле Зеленого Поля и на западе – вблизи Малой Токмачки и Каменского. Все попытки штурма завершились безрезультатно.

В то же время российские военные блогеры пишут, что территория возле Роботино снова превратилась в "серую зону" – контроль там нестабилен. Украинские войска проводят контратаки возле Степного и Щербаков.

Херсонщина

Россияне продолжают ограниченные штурмы на левобережье Днепра, но продвижения нет.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие за минувшие сутки уменьшили численность российской армии на 850 захватчиков. Общие боевые потери страны-террористки России в живой силе составили 1 млн 82 тыс. 990 человек.

Украинские военные поразили технику оккупанта общей стоимостью более 250 млн долларов. Среди атакованного вооружения врага: 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС. Такого результата достигли спецназовцы ЦСО "А" СБУ.

